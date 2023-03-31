Шольц заявил, что конфликт на Украине может продлиться четыре года

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе панельной дискуссии на конференции, организованной газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung в пятницу, 31 марта, заявил, что конфликт на Украине может продлиться до 2027 года,– сообщают СМИ.

В ходе своего выступления германский канцлер сказал: «Нынешний конфликт на Украине может продлиться, как два, так и четыре года. И это станет серьезным вызовом для Германии. Мы сделаем все возможное, чтобы у нас была возможность продолжать поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо».

Берлин, Иван Бабурин

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