Си Цзиньпин призвал отказаться от давления и санкций ради урегулирования украинского кризиса

Министерство иностранных дел Китая в пятницу, 31 марта, сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине призвал отказаться от давления и экстремальных санкций для урегулирования кризиса на Украине, – сообщают СМИ.

В сообщении МИД КНР говор говорится, что Си Цзиньпин заявил, что «необходимо исключить менталитет холодной войны и блоковое противостояние, отказаться от политики введения экстремальных санкций и оказания давления. … Надеемся, что заинтересованные стороны смогут посредством диалога и консультаций выстроить сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе».

«Китай изначально придерживался последовательной и четкой позиции по кризису на Украине, призывая к содействию переговорному процессу и политическому урегулированию», – подчеркнул Си Цзиньпин.

В свою очередь находящийся сейчас в Пекине премьер-министр Испании Педро Санчес в интервью изданию The Guardian отказался комментировать заявление председателя КНР о конфликте на Украине.

Отвечая на вопрос о мирном плане Китая, Санчес сказал: «Я приветствую полное и абсолютное неприятие Пекином угрозы применения ядерного оружия и его применения в конфликте, а также его поддержку территориальной целостности. Я хочу отметить усилия, предпринятые китайским правительством для того, чтобы позиционировать себя по этим двум вопросам».

Следует отметить, что следующим из европейских лидеров с 5 по 7 апреля Пекин посетит президент Франции Эмманюэдь Макрон.

Пекин, Иван Бабурин

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