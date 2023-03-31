Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский*, «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»* и другие пополнили список иноагентов

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский* в пятницу, 31 марта, пополнил реестр иноагентов за поддержку Украины, взаимодействие с иностранными структурами и негативные высказывания в отношении граждан РФ, – сообщили в министерстве юстиции РФ.

Кроме Покровского* в реестр иноагентов минюст включил: депутата из Новосибирска Сергея Бойко* за формирование отрицательного отношения к военной службе и призывам участвовать в митингах; председателя Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова* за финансовую поддержку от иностранных источников и выступлений против СВО; проект «Теплица социальных технологий»* за дискредитацию ВС РФ и распространение материалов иноагентов».

Общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»* за пропаганду ЛГБТ-отношений и публикацию сообщений иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными, а также объединение «Настоящая Россия»* за призывы к борьбе с действующей властью, изменению конституционного строя и сбор средств в поддержку Украины также признаны иностранными агентами.

*Физлицо/организация признано в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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