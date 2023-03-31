Белый дом рекомендовал покинуть Россию всех американцев, включая журналистов

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пятницу, 31 марта, заявил, что рекомендует покинуть Россию касаются всех американцев, независимо от цели поездки и рода занятий, в том числе журналистов, – сообщает CNN.

В интервью телеканалу Кирби сказал: «Сейчас для американцев не время быть в России. Если вы в России – по делам или на отдыхе, независимо от цели поездки, – вам нужно уехать сейчас. Россия – не лучшее место для вас, даже если вы работаете журналистом. Россия сейчас враждебная среда для американских граждан. И вам пора ехать, если вы там».

Накануне ФСБ России по подозрению в шпионаже задержала в Екатеринбурге журналиста американского издания Wall Street Journal Эвана Гершковича, в ответ на что руководство газеты потребовало от администрации президента США выслать из страны российского посла и всех российских журналистов, работающих в Соединенных Штатах.

Вашингтон, Иван Бабурин

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