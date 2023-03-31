В Пентагоне сомневаются, что Киев сможет в ближайшее время сможет вернуть свои территории

Вашингтон, апрель 01 Новый День, Иван Бабурин) – Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли в пятницу, 31 марта, заявил, что в ближайшей перспективе Украина не сможет вернуть всех утраченных территорий, – сообщает издание Defense One.

В онлайн-интервью изданию Милли сказал: «Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года. президент Украины. Президент Зеленский неоднократно заявлял о том, что главная задача для Вооруженных сил Украины – это вытеснение всех российских войск с территорий, а это серьезнейшая военная задача. Очень-очень сложная военная задача. Я не говорю, что это невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача»

«Военный конфликт между Украиной и Россией не может быть разрешен в ближайшее время, и необходимо продолжать поиски дипломатического пути для решения конфликта. Но, США готовы поддерживать Украину в ее стремлении к мирному решению конфликта», – отметил председатель КНШ ВС США.

Кроме того, отвечая на вопрос, почему США не поставляют Киеву ракеты большой дальности, американский генерал сказал: «Это политическое решение, и в этом смысле я не стал бы ни от чего зарекаться на будущее. Но с военной точки зрения, у нас их достаточно мало на случай нападения. Нам необходимо обеспечить достаточный запас в своих арсеналах. У Пентагона должно быть достаточно собственных запасов».

Говоря о возможном конфликте с Китаем из-за какого-либо инцидента, Марк Милли заявил, что не считает это невозможным.

«Это может произойти. Имеется в виду, что есть возможность инцидента или какого-либо другого катализатора, который может привести к неконтролируемой эскалации. Это не является невозможным», – сказал Милли в онлайн-интервью изданию Defense One.

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