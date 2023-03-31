Урсула фон дер Ляйен заявила о желании привлечь Путина к ответственности

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на «Бучанском саммите», заявила, что в Европейском Союзе продолжат прилагать все усилия, чтобы привлечь президента России Владимира Путина к ответственности, – сообщает Интерфакс-Украина

Во время своего выступления по видеосвязи с Киевом фон дер Ляйен сказала: «Кремль хочет уничтожить Украину, ее государственность, независимость и демократию. Еще одна часть путинского плана – это дети. Они были депортированы в Россию. За подобными попытками уничтожить идентичность украинцев должна следовать ответственность. Выданный Международным Уголовным Судом (МУС) ордер на арест Путина является четким сигналом того, что военные преступники будут отвечать за свои действия».

«ЕС планирует и собирается продолжать собирать доказательства. Мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы Путина привлекли к ответственности. Поэтому мы продолжим поддерживать создание Специального военного трибунала», – заявила глава Еврокомиссии.

Киев, Иван Бабурин

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