Сенатор румынского Сената Диана Шошоакэ в пятницу, 31 марта, представила законопроект, согласно которому парламент Румынии должен принять решение об объединении с Молдавией и присоединении части территорий, незаконно удерживаемых Украиной, – сообщают СМИ.

В документе, зарегистрированном в сенате Румынии, в частности, говорится: «Парламент Румынии принимает решение об объединении Румынии с Молдавией. Парламент Румынии уполномочивает правительство страны безотлагательно, немедленно начать переговоры с властями в Кишиневе, чтобы завершить объединение с Молдавией. Румыния должна уведомить о территориальных изменениях США, НАТО, ООН и ЕС».

В пояснительной записке к законопроекту Шошоакэ также отмечает, что «воссоединение Великой Румынии путем присоединения Молдавии, а также территорий, незаконно удерживаемых Украиной, должно пройти за столом переговоров с мировыми лидерами».

Напомним, что ранее Румынский сенатор Диану Шошоакэ назвала Украину «фашистским государством», напоминающим «нацистскую Германию». Кроме того, Шошоакэ представила законопроект, предполагающий прекращение Договора о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной. Политик потребовала от руководства Румынии провести аннексию украинских территорий – Северной Буковины, части Черновицкой области, Бессарабии и острова Змеиный.

Бухарест, Иван Бабурин

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