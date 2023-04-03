Макрон заявил о подготовке закона, легализующем эвтаназию

Президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции в Елисейском дворце в понедельник, 3 апреля, заявил, что руководство страны готовит законопроект, разрешающий эвтаназию, – сообщает Reuters.

В ходе своего выступления Макрон сказал: «В конце лета будет принят законопроект о том, следует ли разрешить какую-либо форму эвтаназии. Законопроект будет основан на результатах работы группы из 184 медиков и экспертов, занимавшихся этим вопросом с декабря 2022 года, и 76% из которых заявили, что предпочитают разрешить какую-либо форму добровольного самоубийства пациентов».

Париж, Иван Бабурин

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