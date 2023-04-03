В ООН заявили о максимальном риске ядерной войны

Заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель Международной организации по вопросам разоружения Изуми Накамицу, во время выступления на заседании комиссии в понедельник, 3 апреля, заявила, что риск применения ядерного оружия достиг максимального уровня, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления г-жа Накамицу сказала: «Рост опасной ядерной риторики является мрачным напоминанием о том, что ядерные риски очень реальны. Риск применения ядерного оружия, намеренного или случайного из-за просчета, недопонимания, неверного восприятия, выше, чем когда-либо во время разгара холодной войны. Многочисленные тенденции увеличили эти риски».

«Активизация стратегического соперничества, укрепление роли ядерных вооружений в военных доктринах, инвестиции в модернизацию ядерного оружия всеми ядерными странами являются гонкой ядерных вооружений в качественном измерении», – подчеркнула высокий представитель по вопросам разоружения ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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