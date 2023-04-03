Путин проведет заседание президиума Госсовета на заводе «Тулажелдормаш»

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 апреля, на заводе «Тулажелдормаш» проведет заседание Президиума Государственного Совета в режиме видеоконференции, – сообщили в Кремле.

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что глава государства посетит Тулу, где на заводе «Тулажелдормаш» «в режиме видеоконференции проведет заседание Президиума Государственного Совета по вопросу «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления». С основными докладами выступят губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин и Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Планируется представить предложения по масштабированию объёмов поддержки промышленности, расширению деятельности институтов развития, нивелированию рисков технологического отставания, подготовке инженерных и квалифицированных кадров высокого уровня по приоритетным направлениям».

Москва, Иван Бабурин

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