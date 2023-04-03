США в ближайшие недели ждут от Украины «весеннее контрнаступление»

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит в преддверии заседания глав МИД стран альянса, которое пройдет 4-5 апреля в Брюсселе, в понедельник, 3 апреля, заявила, что Соединенные Штаты в ближайшие недели ожидают «весеннее контрнаступление» Украины, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Джулиан Смит сказала: «Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели».

Вашингтон, Иван Бабурин

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