Погибший в теракте военкор Владлен Татарский награжден орденом Мужества (посмертно)

Президент России Владимир Путин в понедельник, 3 апреля, подписал Указ № 240 о награждении орденом Мужества военкора Владлена Татарского, погибшего во время теракта в Санкт-Петербурге.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) – военного корреспондента (посмертно)».

Москва, Иван Бабурин

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