Захарова о реакции ООН на убийство Владлена Татарского: Идите и работайте, ждуны в офисе Генсека

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 3 апреля, комментируя реакцию ООН на убийство военкора Владлена Татарского в в Санкт-Петрбурге, отправила работать «ждунов» из офиса генсека ООН.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «ООН обеспокоены взрывом в Санкт-Петербурге, ждут большей информации об обстоятельствах случившегося, сообщили в офисе генсека. Обеспокоены? Ждут большей информации? В офисе Генсека не осталось профессионалов, что ли? Мне кажется, информационный центр ООН в Москве действует исправно».

«В Питере произошел теракт, убит журналист, десятки пострадали, всё это на фоне многолетних призывов спонсируемой Вашингтоном киевской хунты к убийству граждан России. Идите и работайте, ждуны в офисе Генсека», – заявила официальный представитель российского МИДа.

Ранее сегодня, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга заявил, что Организация озабочена в связи со взрывом в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент.

Отвечая на вопрос о теракте, в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент и пострадали еще более 30 человек, Дюжаррик сказал: «Мы с озабоченностью узнали о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит блогер и ранены многие другие люди».

Как отмечают СМИ, предствитель генсека ООН отказался от комментариев по поводу решения Следственного комитета РФ квалифицировать взрыв в Санкт-Петербурге как теракт, и заявил, что ждет результатов расследования инцидента.

Москва, Иван Бабурин

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