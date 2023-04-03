Небензя: Нарратив о том, что Россия угрожает ядерными боеголовками – часть пропаганды

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в понедельник, 3 апреля, заявил, что утверждения о том, что Россия угрожает являются частью западной пропаганды, – сообщает ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, российский дипломат сказал: «Что касается ядерной войны, то я сплю хорошо, потому что знаю, что, по крайней мере, мы не просим о ядерной войне, не угрожаем ядерной войной. Весь этот нарратив о том, что Россия угрожает миру ядерными боеголовками, является частью пропаганды».

«Российской доктриной предусмотрены несколько четких сценариев, при которых может быть применено ядерное оружие. Сейчас определенно не та ситуация, которая была бы предусмотрена нашей ядерной доктриной», – подчеркнул Небензя.

Следует отметить, что ранее сегодня зам.генсека ООН, высокий представитель Международной организации по вопросам разоружения Изуми Накамицу, во время выступления на заседании комиссии в понедельник заявила, что риск применения ядерного оружия достиг максимального уровня.

«Риск применения ядерного оружия, намеренного или случайного из-за просчета, недопонимания, неверного восприятия, выше, чем когда-либо во время разгара холодной войны», – сказала зам.генсека ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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