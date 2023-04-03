В Госдуме планируют расширить список уголовных статей с пожизненным сроком

Руководитель комитета Госдумы РФ по безопасности Василий Пискарев в понедельник, 3 апреля, заявил, что в парламент будут внесены поправки перечня составов преступлений, предусматривающие пожизненное лишение свободы, в том числе – ужесточающие наказание за терроризм и его оправдание, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Пискарев написал: «В ближайшее время предложим поправки, ужесточающие наказание за терроризм. Действующий Уголовный кодекс РФ уже предусматривает для террористов заключение вплоть до пожизненного, но по некоторым составам наказание мягче… Это необходимо для защиты от тех беспрецедентных угроз, с которыми сейчас столкнулась наша страна со стороны Украины и ее западных спонсоров».

«Будем ужесточать наказание по статьям УК РФ: 205 «Террористический акт», 205.1 «Содействие террористической деятельности», 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и другим статьям УК РФ, которые предусматривают наказание за террористическую деятельность. И, что самое главное, будем предлагать расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы», – сообщил народный избранник и добавил: «Любой, кто замышляет, планирует теракт, помогает или просто оправдывает террористов, не должен уйти от самого сурового наказания».

Москва, Иван Бабурин

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