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Понедельник, 3 апреля 2023, 22:43 мск

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СМИ: Столтенберг призвал членов НАТО «скинуться» и отдавать Киеву полмиллиарда евро ежегодно

Йенс Столтенберг, фото: www.nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Североатлантического альянса ежегодно совместно выделять Украине на вооружения 500 миллионов евро, – сообщает в понедельник, 3 апреля, агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на собственные источники пишет, что, согласно плану генсека НАТО обозначенная сумма будет направлена Киеву, как на оказание помощи в краткосрочной перспективе, подразумевающей военную поддержку, так и в долгосрочной, с целью модернизировать вооружение, чтобы оно соответствовало стандартам альянса».

«В настоящее время руководство НАТО занимается обсуждением данного вопроса», – сообщил собеседник Bloomberg.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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