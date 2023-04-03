СМИ: Столтенберг призвал членов НАТО «скинуться» и отдавать Киеву полмиллиарда евро ежегодно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Североатлантического альянса ежегодно совместно выделять Украине на вооружения 500 миллионов евро, – сообщает в понедельник, 3 апреля, агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на собственные источники пишет, что, согласно плану генсека НАТО обозначенная сумма будет направлена Киеву, как на оказание помощи в краткосрочной перспективе, подразумевающей военную поддержку, так и в долгосрочной, с целью модернизировать вооружение, чтобы оно соответствовало стандартам альянса».

«В настоящее время руководство НАТО занимается обсуждением данного вопроса», – сообщил собеседник Bloomberg.

Брюссель, Иван Бабурин

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