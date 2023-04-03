Глава Херсонской области порекомендовал боевикам ВСУ эвакуироваться из Херсона

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в ответ на «позорную ложь» об эвакуации из Скадовского района, распространяемую Киевом, посоветовал украинским боевикам самим эвакуироваться из Херсона.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Наши враги опять позорно лгут. На этот раз о подготовке эвакуации из Скадовского района. Подчеркиваю: никакой эвакуации нет и не планируется. А вот планы по возвращению на правобережье обсуждаются. Эти комедианты не могут победить нас в бою – поэтому, наверное, регулярно озвучивают свои неумные фантазии, хотят выдать желаемое за действительное. Пусть лучше готовятся к эвакуации из Херсона».

Геническ, Иван Бабурин

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