Небензя: В рамках зерновой сделки Россия не смогла экспортировать ни одного зернышка

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в понедельник, 3 апреля, заявил, что Россия не смогла экспортировать ни одного зернышка по меморандуму с ООН об экспорте зерна и продовольствия в рамках зерновой сделки, – сообщает ТАСС.

В ходе общения с журналистами российский дипломат сказал: «По меморандуму между Россией и ООН – второй части сделки – мы не экспортировали ни одного зернышка».

«Удалось переправить лишь десятую часть из заблокированных в европейских портах российских удобрений, при этом они не были проданы, а бесплатно переданы развивающимся странам. Из 300 тысяч тонн удобрений были экспортированы, а вернее сказать эвакуированы, 30 тысяч тонн, причем одно из судов все еще находится в пути. Это простые факты, которые демонстрируют, как работает зерновая сделка. Или не работает», – подчеркнул Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»