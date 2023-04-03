Американский авианосец направлен ближе к сирийским берегам

Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в понедельник, 3 апреля, заявила, что на фоне нападений боевиков Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на американские базы авианосец USS George H. W. Bush был направлен ближе к берегам Сирии, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с представителями СМИ, представитель Пентагона сказала: «Мы наблюдали увеличение количества нападений со стороны группировок, связанных с КСИР на наших военнослужащих в Сирии и поэтому в качестве меры предосторожности переместили авианосец, чтобы он был немного ближе. Это было сделано потому, что мы видели увеличение количества атак на наших военнослужащих в регионе. Отмечу, что корабль по-прежнему находится в ведении Европейского командования».

Вашингтон, Иван Бабурин

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