Рогов: Русские артиллеристы отправили иностранных наемников на экспрессе к Бандере, Гитлеру и Муссолини

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в понедельник, 3 апреля, сообщил, что артиллеристы уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском фронте, тем самым отправив их «на экспрессе к Бандере, точнее – к Гитлеру и Муссолини».

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Русские артиллеристы точным ударом уничтожили базу иностранных наёмников на Запорожском фронте Артиллеристы Восточного военного округа(ВВО) Вооружённых сил России управляемым снарядом «Краснополь» уничтожили расположение Иностранного легиона на Запорожском направлении. По самым скромным подсчетам, количество нацистов, отправленных на экспрессе к Бандере, точнее – к Гитлеру и Муссолини исчисляется несколькими десятками. Точное количество будет определено позднее.».

«Корректировка огня осуществлялась при помощи БПЛА с тепловизором, купленного за народные деньги. Видео снято на него же», – отметил член главного совета администрации Запорожской области.

Мелитополь, Иван Бабурин

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