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Вторник, 4 апреля 2023, 00:51 мск

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Владлена Татарского посмертно зачислили бойцом в ЧВК «Вагнер»

Фото: кадр из видеообращения Евгения Пригожина в телеграм-канале

Погибший в результате теракта в Санкт-Петербурге военкор Владлен Татарский в понедельник, 3 апреля, зачислен в ЧВК «Вагнер» в качестве бойца (посмертно).

В документе, опубликованном в Telegram-канале «Кепка Пригожина», говорится: «Настоящим сообщаем, что по решению совета командиров Максим Фомин (Владлен Татарский) (в случае согласия его близких) с 2 апреля 2023 года зачислен бойцом ЧВК «Вагнер» с последующими выплатами, компенсациями и другими социальными гарантиями, предусмотренными для погибших бойцов ЧВК «Вагнер».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин наградил Максима Фомина (Владлена Татарского) орденом Мужества.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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