Лавров: США и их вассалы отговаривают наших друзей от участия во втором Саммите Россия – Африка

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США со своими «вассалами торпедируют» второй Саммит Россия – Африка, отговаривая от участия в нем «наших африканских друзей», – сообщают во вторник, 4 апреля, «Аргументы и Факты».

В интервью Изданию глава российской дипломатии сказал: «США и их вассалы делают все возможное, чтобы добиться международной изоляции России. В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй Саммит Россия – Африка, отговорить от участия в нём наших африканских друзей».

«Санкт-Петербургский саммит рассматривается нами как системообразующий элемент сотрудничества между Россией и Африкой. В повестке дня встречи в «верхах» такие вопросы, как передача технологий, развитие промышленности и критической инфраструктуры на континенте. Наше главное отличие от западников в том, что мы никогда не учим зарубежных партнеров, как им жить. У нас нет скрытой повестки дня. Мы не применяем «двойных стандартов». Как представляется, именно такой созидательный подход импонирует африканцам», – подчеркнул глава МИД России.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»