Боррель встретился с Кулебой

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 3 апреля, сообщил, что обсудит вопросы давления на Россию с приехавшим в Брюссель для участия во встрече руководителями МИД стран-членов НАТО главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой, – сообщают СМИ.

В своем микроблогу в Twitter Боррель написал: «Рад приветствовать сегодня вечером в резиденции внешнеполитической службы ЕС моего друга Дмитрия Кулебу, чтобы вместе рассмотреть работу ЕС в поддержку Украины. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько нужно. Еще одной задачей является оказание давления на Россию с целью вынудить ее прекратить специальную военную операцию».

Брюссель, Иван Бабурин

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