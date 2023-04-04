В Пентагоне перечислили все, что войдет в новый пакет военной помощи киевскому режиму

Министерство обороны США во вторник, 4 апреля, объявило новый пакет помощи ВСУ в размере $2,6 млрд, в который вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и системы ПВО Patriot, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы. Это уже 35-я передача вооружений из запасов минобороны для Украины с августа 2021 года, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы Пентагона, в частности, говорится, что новый пакет помощи состоит из $2,1 млрд, выделенных в рамках программы USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), а также $500 млн. помощи, изъятой из имеющихся запасов США.

В пакет вооружение на 500 миллионов долларов из запасов миноброны США вошли: дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot; дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS); 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды; 120-мм минометные снаряды; 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы; 25-мм боеприпасы; ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW); около 400 гранатометов и 200 000 патронов; 11 тактических машин для эвакуации техники; 61 танкер с тяжелым топливом; 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники; контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей; запасные части и другое полевое оборудование.

Кроме того, Пентагон передаст Киеву дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS); девять 30-мм артиллерийских грузовиков противодействия беспилотным авиационным системам; 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением; три радара воздушного наблюдения; 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы; 130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды; 122-мм реактивные снаряды к установке «Град»; ракетные установки и боеприпасы; 120-мм и 81-мм минометные системы; 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды; противотанковые системы Javelin и противотанковые заряды к ним; высокоточные авиационные боеприпасы; около 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 000 000 патронов к стрелковому оружию; семь тактических машин для эвакуации техники; восемь тяжелых бензовозов и 105 бензовозов; системы бронированных мостов; четыре машины тылового обеспечения; грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелой техники; защищенное оборудование связи; терминалы и услуги SATCOM; финансирование обучения, бслуживания и поддержки.

В американском миноброны заверили, что «США будут и дальше работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставлять Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности».

Вашингтон, Иван Бабурин

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