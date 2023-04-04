В России могут признать феминизм экстремистской идеологией

Зампредседателя комитета по информационной политике в Госдуме Олег Матвейчев во вторник, 4 апреля, заявил, что в комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России находится проект предложения о признании феминизма экстремистской идеологией, – сообщает РИА Новости.

Матвейчев, в частности, сказал: «Феминизм – это экстремистская идеология и предложение его признать таковой я подал в комиссию по иностранному вмешательству. В проекте пока не предусмотрено наказание за это, но можно делать сопутствующие законопроекты».

«Большинство феминистских организаций насаждались в 1990-е годы и существовали на иностранные гранты. Сейчас они это как-то маскируют, но нужно проверить, на какие деньги они живут сейчас. Мы видим, до чего это довело – активная феминистка Дарья Трепова совершила террористический акт. То есть, там в этой феминистической среде, вербуют себе сторонников террористы. Феминизм – это паутина. Сеть, заброшенная в Россию Западом, которая разрушает традиционные ценности», – подчеркнул депутат.

Москва, Иван Бабурин

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