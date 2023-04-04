Столтенберг: Украину примут в НАТО, если она сможет сохранить суверенитет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе по итогам заседания комиссии «Украина-НАТО» на уровне глав МИД во вторник, 4 апреля, заявил, что Киев примут в члены альянса только после того, как он сможет обеспечить суверенитет своей страны, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Столтенберг сказал: «Позиция НАТО по членству Украины неизменна, она станет членом альянса, как об этом не раз говорилось на саммитах. Содержательный диалог с Украиной по ее членству в альянсе возможет только после того, как она обеспечит свой суверенитет. Мы все понимаем, что для содержательного прогресса по этому вопросу первый шаг – сохранение Украины как независимой нации. Поэтому НАТО оказывает Украине беспрецедентный уровень поддержки и продолжит делать это».

Также генсек блока НАТО заявил, что «Украина должна вести наступательные действия и поэтому необходимо наращивать производство боеприпасов для их поставок Киеву».

«Украина должна вести наступательные операции, поэтому она нуждается в больших количествах боеприпасов для артиллерийских систем, танков систем ПВО. Мы сейчас наращиваем производство для пополнения наших складов и поставок Украине», – отметил Столтенберг.

Брюссель, Иван Бабурин

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