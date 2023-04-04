Временному поверенному в делах Франции в России выражен решительный протест

Временный поверенный в делах Франции в России Джей Дармадикари во вторник, 4 апреля, был вызван в МИД РФ, где ему был выражен решительный протест в связи с опубликованными Посольством в социальных сетях заявлениями о «зверствах, совершенных российскими Вооруженными Силами в Буче и других украинских городах».

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что «Указали французу на категорическую неприемлемость ни на чем не основанных, ложных обвинений в адрес наших военнослужащих, которые звучат особенно неуместно от имени дипломатического представительства страны, активно поставляющей военную технику и боеприпасы для нужд украинской армии и таким образом делающей все возможное для затягивания боевых действий. Напомнили ему о неоднократно проводившихся российской стороной многочисленных фактах нестыковок в этой далеко не единственной пропагандистской инсценировке киевского режима».

«Подобные провокационные выпады представителей недружественных стран звучат тем более безосновательно, что до сих пор мы так и не увидели доказательств т.н. «резни в Буче» – списков имен убитых, обстоятельств и дат их смерти, заключений судмедэкспертов. Тем более что еще в сентябре 2022 г. Министр иностранных дел С.В.Лавров обращался к Генеральному секретарю ООН А.Гутеррешу с просьбой поддержать запуск объективной процедуры расследования. Однако и по сей день западные страны лишь продолжают огульно обвинять Россию в том, чего она не совершала, отказываясь при этом видеть очевидные преступления киевского режима», – подчеркнули в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»