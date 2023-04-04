Захарова объяснила, что означает термин «Казус Трампа»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 4 апреля, комментируя арест и предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу, объяснила, что в политико-дипломатическом словаре означает новый термин – «Казус Трампа».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «В политико-дипломатическом словаре новый термин – «Казус Трампа». Означает:

– предъявление уголовных обвинений американскими властями бывшему президенту США, имеющему политические амбиции и планы на будущее президентство, на фоне проведения белодомовским режимом замеров уровня демократии в независимых странах;

– многолетнее беспрецедентное давление, оказываемое на американского бизнесмена и политического деятеля элитами и властями США, которые одновременно предъявляют претензии к суверенным странам по аналогичным поводам;

– политический цугцванг либерализма».

Москва, Иван Бабурин

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