Миссия Великобритании при ООН заблокировала трансляцию встречи Совбеза по эвакуации детей из зоны СВО

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 4 апреля, сообщил, что миссия Великобритании при Международной организации заблокировала трансляцию неформальной встречи Совета Безопасности по вопросу эвакуированных с Украины детей, организованную Россией.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Миссия Великобритании при ООН заблокировала трансляцию ООН нашего завтрашнего неформального заседания Совета Безопасности по теме «Дети и вооруженные конфликты: Украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта. Западные страны, очевидно, боятся, что многие могут услышать правду по этому вопросу».

«Мы, конечно же, найдем способ транслировать нашу встречу на других платформах, помимо веб-сайта ООН. Я опубликую ссылки здесь в 9:30 утра времени 5 апреля. Кроме того, в качестве зеркального шага Россия отныне будет блокировать веб-трансляции ООН всех подобных встреч, ссылаясь на «положение о цензуре Великобритании», – отметил первый зам. Василия Небензи.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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