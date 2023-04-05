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Среда, 5 апреля 2023, 19:09 мск

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Путин призвал жестко противодействовать «недобитому пока подполью»

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на не заседании Совета безопасности РФ в среду, 5 апреля, призвал к жесткому противодействию неонацистским и радикальным группировкам, – сообщают СМИ на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки. Здесь действовать нужно жестко и эффективно. Контроль за ситуацией должен быть надежно обеспечен.

Кроме того, Путин потребовал «жестко пресекать пропаганду неонацистов и их покровителей в новых регионах, разоблачать ложь и подтасовки фактов».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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