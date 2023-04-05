Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам в России

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ в среду, 5 апреля, заявил, что в организации терактов на территории России причастны западные спецслужбы, – сообщает телеканал «Россия 24».

В эфире телеканала глава государства сказал: «Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран – западных спецслужб».

«На новых территориях теракты устраиваются регулярно, а их цели – это представители власти, правоохранительных органов, общественные деятели, журналисты, преподаватели школ и вузов», – отметил Путин.

Президент России также отметил, что «абсолютное большинство граждан в новых регионах не только сделали свой осознанный исторический выбор, выступают за единство с Россией, но и честно, мужественно исполняют свой долг: налаживают производство, ведут бизнес, работают в больницах, детских садах, школах, вузах, на предприятиях ЖКХ городов и поселков, в органах местной власти и правоохранительных структурах. Они должны знать, видеть и чувствовать, что за ними – вся наша большая страна, и мы должны сделать все, чтобы их защитить».

«Все, о чем сказал сегодня, сейчас, – это непростые, но абсолютно решаемые вопросы. И вы знаете, что у нас такой успешный опыт, успешный опыт такой работы есть, так же, как и есть все необходимые для решения стоящих перед нами задач ресурсы», – подчеркнул Владимир Путин.

Москва, Иван Бабурин

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