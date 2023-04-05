США угрожает странам, удерживающим американцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 5 апреля, заявил, что США готовы ужесточать санкции против стран, незаконно задерживающих граждан Америки, – сообщают СМИ.

Рассказывая об усилиях властей США добиться освобождения осужденного в России за шпионаж Пола Уилана, Блинкен заявил: «Даже в то время, когда мы взаимодействуем с целью возвращения людей на родину, мы также можем наращивать давление и санкции против тех, кто связан с незаконным, произвольным задержанием американских граждан».

Брюссель, Иван Бабурин

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