Россия готова ответить на попытки Киева воздействовать на спутники связи

МИД России в среду, 5 апреля, заявило, что Россия ответит на попытки Киева с помощью иностранных государств воздействовать на российские спутники связи, – сообщили в российском МИДе.

В заявлении, распространенном российским внешнеполитическим ведомство, говорится: «Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи. Это является запредельным нарушением международного права. Российская сторона вправе ответить подобающим образом. Все необходимые возможности для этого имеются».

Москва, Иван Бабурин

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