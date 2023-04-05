Патрушев: Попытки дестабилизации в новых регионах России будут жестко пресекаться

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам заседания в среду, 5 апреля, заявил, что попытки дестабилизации ситуации в новых регионах России будут жестко пресекаться, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Патрушев, в частности, сказал: «При содействии США и их союзников Киев усиливает террористическую активность в новых регионах России. В связи с этим поручено организовать дополнительные антитеррористические мероприятия в новых регионах и принять меры по нейтрализации ДРГ (диверсионно-разведовательных групп). Попытки дестабилизации ситуации в новых регионах будут жестко пресекаться».

В свою очередь, президент России Владимир Путин во вступительном слове перед началом заседания Совбеза призвал к жесткому противодействию неонацистским и радикальным группировкам.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»