Моравецкий отверг любые переговоры Украины с «варварской Россией»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве в среду, 5 апреля, заявил, что с «варварской Россией» не может идти и речи о каких-либо переговорах, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления перед представителями СМИ польский премьер сказал: «Некоторые говорят, что нужно сдаться, отдать России территории. Не может быть и речи о договоренностях с этой варварской Россией! Только Украина должна определять приемлемые для нее условия безопасности».

На этом же брифинге глава киевского режима Зеленский сообщил, что Польша передаст Украине бронетранспортеры Rosomak, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun и самоходные минометы Rak.

«Мы подписываем документ о поставках БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, ПЗРК Piorun. Это важные вооружения, которые нужны для сохранения украинских жизней. Я обсудил с паном Моравецким производство вооружений и боеприпасов.

Польша показывает лидерство в танковой коалиции, следующий шаг – авиационная коалиция», – заявил Зеленский.

Варшава, Иван Бабурин

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