В Белгороде решили отменить парад в День Победы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 5 апреля, заявил, что принято решение отменить военный парад 9 мая в Белгороде из-за соображений безопасности.

Отвечая на соответствующий вопрос в прямом эфире в соцсети «Контакте» Гладков, в частности, сказал: «Парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода. По поводу салюта и шествия «Бессмертного полка» на ближайшем заседании оперативного штаба рассмотрим этот вопрос. Так же как и празднование 80-летия Прохоровского сражения. Самое главное – это безопасность жителей, рисковать жизнями никто не будет. Власти примут решение исходя из оперативной обстановки».

Белгород, Иван Бабурин

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