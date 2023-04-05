Российские боевые корабли зашли в порт Саудовской Аравии

Министерство обороны России в среду, 5 апреля, сообщило, что в порт Джидда Королевства Саудовская Аравия вошел отряд кораблей Северного флота.

В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале оброчного ведомства, говорится: «Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама», выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Джидда Королевства Саудовская Аравия. В период стоянки в порту корабли пополнят запасы топлива, пресной воды и продовольствия. Для личного состава запланирована культурная программа».

«Ранее корабли ВМФ России совершали заходы в порты Королевства Саудовская Аравия около 10 лет назад. Отряд кораблей Северного флота вышел в поход из Североморска в январе текущего года. За это время он принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, прошел около 21 тысячи морских миль. Североморцы дважды пересекли экватор», – отметили в россйском минобороны.

Москва, Иван Бабурин

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