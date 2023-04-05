В следующем году в России пройдет Всемирный фестиваль молодежи

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи, который запланирован на февраль-март 2024 года, – сообщается на сайте Кремля.

В документе, опубликованном в среду, 5 апреля, говорится, что «правительству России поручено в течение трех месяцев разработать и осуществить при участии федеральных органов исполнительной власти меры, направленные на подготовку и проведение фестиваля. Оказать содействие в освещении мероприятий по его подготовке и проведению в государственных СМИ, определить источники финансового обеспечения мероприятий по подготовке и проведению фестиваля».

«Председателем оргкомитета и его президиума назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Его заместителями как в оргкомитете, так и в его президиуме стали вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, помощники президента Игорь Левитин, Максим Орешкин и Андрей Фурсенко», – говорится в тексте указа.

Сообщается, что Оргкомитет будет «координировать разные органы власти РФ для оперативного решения задач, разрабатывать план действий и контролировать его выполнение, представлять президенту РФ предложения об организации в рамках фестиваля мероприятий с участием иностранных лидеров или глав международных организаций».

Отметим, что в последний раз Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в 2017 году на площадках в Москве и Сочи, тогда его участниками стали порядка 25 тыс. представителей общественных организаций, преподавателей и молодых политиков».

В комментарии агентству РИА Новости в «Росмолодежи» сообщили, что на Фестиваль-2024 ожидают собрать 20 тысяч участников из по меньшей мере 100 стран.

Москва, Иван Бабурин

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