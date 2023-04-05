США ввели санкции против грузинских судей

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 5 апреля, заявил, что Соединенные Штаты ввели санкции против четырех действующих судей Грузии в связи с их участием в коррупционной деятельности, – сообщают местные СМИ

Посол США в Грузии Келли Дегнан опубликовала видеообращение, в котором Блинкен говорит: «Соединенные Штаты вводят санкции в отношении судей Грузии Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе. Эти лица злоупотребляли своим положением в качестве председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и доверие общества к судебной системе Грузии. США отказывают в выдаче американских виз этим судьям, а также членам их семей».

В ответ на решение, озвученное Блинкеном, пожизненный судья Апелляционного суда Грузии Мурусидзе назвал американские санкции «попыткой США подчинить себе грузинский суд и грузинское правосудие».

Тбилиси, Иван Бабурин

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