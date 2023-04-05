США пообещали поставить танки Abrams Украине «до конца года»

Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в среду, 5 апреля, заявила, что Пентагон планиует поставить Киеву танки M1A1 Abrams до конца текущего года, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о сроках поставок Abrams Украине, зам.пресс-секретаря Пентагона сказала: «У нас нет ничего нового, о чем можно было бы объявить. Подготовка украинских военнослужащих к применению в бою танков Abrams еще не началась. Перед нами стоит задача – поставить их Украине до конца года. Это единственные сроки, о которых мы сейчас можем говорить».

Вашингтон, Иван Бабурин

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