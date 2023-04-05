Минобороны РФ: США систематически нарушают Меморандум по безопасности полетов в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов на брифинге в среду, 5 апреля, заявил, что военная коалиция во главе с США систематически нарушает Меморандум о безопасности полетов в Сирии.

В ходе своего выступления представитель минобороны России сказал: «Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «международной коалиции». Нарушения носят целенаправленный и систематический характер, их количество в сравнении с прошлым годом существенно возросло. В марте 2023 года зафиксировано 210 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации «коалиции».

Москва, Иван Бабурин

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