СМИ: В ЕС не могут договориться о том, где закупать снаряды для Украины

Страны-члены Евросоюза не могут прийти к единому мнению, как заключать контракты для закупки боеприпасов для Украины – только с компаниями из ЕС или с производителями из стран, не входящих в Содружество – сообщает в среду, 5 апреля, американское издание Politico

Со ссылкой на дипломатические источники газета пишет, что например, Франция считает, что контракты на закупку боеприпасов для Украины должны заключаться только с компаниями внутри ЕС. Такую позицию поддерживают Греция и Кипр, поскольку стремятся избежать заключения договоров с производителями Турции.

«Несмотря на разногласия, послы стран ЕС договорились о передаче Киеву большого количества боеприпасов. Ожидается, что официальный текст будет опубликован на следующей неделе. При этом есть обоснованные опасения, что оборонной промышленности Евросоюза может не хватить мощностей для быстрого производства нужного количества снарядов», – говорится в публикации Politico.

Как отметили собеседники издания, «Еврокомиссия должна проделать дополнительную работу по определению потенциала компаний ЕС, прежде чем будет достигнута окончательная сделка».

Ранее Politico писала, что ЕС хочет потратить около 1 миллиарда на частичное возмещение расходов странам, которые могут немедленно передать боеприпасы Украине, и еще 1 миллиард на закупку новых боеприпасов, для того, чтобы вместе они смогли заключать крупные контракты по более низкой цене за один боеприпас.

«Но, после того, как страны ЕС заявили, что они заключили предварительное соглашение о поставках Киеву в общей сложности 1 миллиона 155-миллиметровых снарядов в течение следующего года, столицы продолжают спорить о деталях плана, откладывая закупки боеприпасов»,– говорится в материале издания.

Брюссель, Иван Бабурин

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