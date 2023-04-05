Греция отказалась отправлять на Украину танки, самолеты и С-300

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в ходе заседания постоянной комиссии по национальной обороне и иностранным делам парламента в среду, 5 апреля, заявил, что отправки танков Leopard 2A6 на Украину не будет, как не будет поставок самолетов и С-300, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Панайотопулос сказал: «Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину. Мы отправили несколько БМП и должны отправить еще несколько. Греция направила боеприпасы различного калибра. Если у нас будут возможности из излишков, то мы поможем».

«Завтра сюда приедет с визитом министр обороны Украины. Я думаю, будет много дискуссий, много спекуляций на предмет того, что конкретно он приезжает просить. Что мы дадим самолеты, дадим С-300. Мы дадим одно, дадим другое. Слухи будут ходить безудержно. Но, наша позиция предельно ясна и однозначна: мы даем то, что можем дать, мы не даем ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить нашу собственную обороноспособность, учитывая вызовы нашей собственной национальной безопасности», – заявил глава греческого минобороны.

Афины, Иван Бабурин

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