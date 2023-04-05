Американская компания получила более 27 миллионов долларов на производство танков для Украины

Министерство обороны США в среду, 5 апреля, сообщило, что компания General Dynamics Land Systems получила контракт на производство для Украины танков Abrams, – сообщают СМИ.

В сообщении Пентагона говорится: «General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, получает контракт на 27,1 миллиона долларов на создание танков Abrams M1A1. Финансирование контракта будет осуществляться через фонд поддержки Украины. Исполнение договоренности ожидается к 29 сентября 2023 года».

Ранее сегодня зам.пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге заявила, что Пентагон планирует поставить Киеву танки M1A1 Abrams до конца текущего года.

Как отмечают военные эксперты, стоимость M1A1 Abrams может оставлять порядка 6 миллионов долларов за штуку.

Вашингтон, Иван Бабурин

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