США хотят продолжать вооружать Тайвань и продвигать общие ценности

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в среду, 5 апреля, заявил о необходимости продолжения продажи вооружений Тайваню, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию, которая велась на сайте Маккарти.

В ходе общения с журналистами американский конгрессмен сказал: «Я провел очень продуктивную беседу с главой администрации Тайваня. Исходя из нашей беседы, очевидно, что необходим ряд мер. Во-первых, необходимо продолжать продажу вооружений Тайваню и контролировать их своевременную доставку. Второе – нам необходимо укреплять экономическое взаимодействие, особенно в сфере торговли и технологий. Третье – нам необходимо и дальше продвигать общие ценности на мировой арене».

«Не помню, чтобы связи между народами США и Тайваня были когда-либо крепче, чем сейчас», – подчеркнул спикер Палаты представителей Конгресса США.

Следует отметить, что ранее сегодня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для СМИ заявила, что эскалация со стороны Китая неоправданна из-за пребывания на американской территории главы администрации Тайваня Цай Инвэн.

Вашингтон, Иван Бабурин

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