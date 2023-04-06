Финское правительство ушло в отставку

Правительство Финляндии подало в отставку полным составов. Финская премьер-министр Санна Марин отдала заявление президенту республики Саули Ниинистё.

Кабмин продолжит работать как временное правительство до назначения новых министров. Их отбор начнется на следующей неделе, передает ТАСС.

Правительство объявило об отставке, потому что партия премьер-министра проиграла парламентские выборы. Победившая Национальная коалиционная партия будет руководить созданием нового кабмина.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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