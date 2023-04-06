США и еще 25 стран проведут военные учения в Европе

Министерство обороны США в четверг, 6 апреля, сообщило, что военная группировка Соединенных Штатов с 22 апреля в течение двух месяцев совместно с 25 странами примет участие в учениях Defender 23 в Европе, в которых примут участие около девяти тысяч американских военных, а также 17 тысяч военнослужащих из стран-партнеров Пентагона, – передают СМИ.

В заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, опубликованном на сайте Пентагона, говорится: «Эти ежегодные учения, длящиеся почти два месяца, сосредоточены на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании предварительно размещенных армейских запасов и оперативной совместимости с европейскими союзниками и партнерами. Учения должны продемонстрировать способность вооруженных сил США быстро развертывать боеспособные войска и технику, чтобы успокоить союзников и сдержать тех, кто угрожает миру и Европе».

В учебных военных маневрах в Европе кроме США примут участие воинские группировки из Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Грузии, Германии, Греции, Дании, Италии, Испании, Косово, Молдовы, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Черногории, Швеции и Эстонии.

Вашингтон, Иван Бабурин

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