Си Цзиньпин: Панацеи для выхода из украинского кризиса нет

Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в четверг, 6 апреля, заявил, об отсутствии панацеи для выхода из украинского кризиса, – передает китайское агентство Синьхуа.

В ходе своего выступления председатель КНР сказал: «Панацеи для выхода из кризиса нет. Всем сторонам нужно начинать с себя и создавать условия для прекращения войны и мирных переговоров, вырабатывая взаимное доверие. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, ее суть заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию. …Китай поддерживает Европу в ее желании урегулировать кризис и готов сотрудничать с французской стороной, призывая международное сообщество проявлять разумную сдержанность и избегать действий, которые еще больше усугубят кризис или даже выведут его из-под контроля».

Пекин, Иван Бабурин

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