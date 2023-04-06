Греция пообещала Украине «советские» БМП и доступ в госпитали

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос во время совместного выступления с украинским коллегой Алексеем Резниковвымв Афинах в четверг, 6 апреля, заявил, что Украина получит БМП-1, выпущенные до 91 года и доступ в госпитали, – сообщает агентство Associated Press (AP).

Как сообщает агентство, во время своего выступления глава минобороны Греции сказал: «Греция окажет любую поддержку Украине на этом очень важном, решающем этапе. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется – это очень четкая позиция, которую мы заняли с самого начала. Мы обеспечим дополнительные поставки боеприпасов для артиллерии и стрелкового оружия, доступ к греческим госпиталям для раненых военнослужащих и боевые машины пехоты (БМП-1) советских времен».

В публикации AP также отмечается, что Резников со своей стороны сказал, что Греция предложила помощь Украине для лучшей интеграции ее военно-морского флота с НАТО.

«После победы Украины мы вместе с нашими партнерами продолжим развивать нашу обороноспособность», – заявил украинский министр обороны в Афинах.

Напомним, что накануне приезда Резникова в Афины Панайотопулос, выступая в парламенте, заявил: «Завтра сюда приедет с визитом министр обороны Украины. Я думаю, будет много дискуссий, много спекуляций на предмет того, что конкретно он приезжает просить. …Наша позиция предельно ясна и однозначна: мы не даем ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить нашу собственную обороноспособность»

Афины, Иван Бабурин

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