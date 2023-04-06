Силы обороны Израиля приведены в повышенную готовность

Министр обороны Израиля Йоав Галант по завершении совещания c членами форума Генштаба на военной базе «Кирия», посвященном ситуации в области безопасности в четверг, 6 апреля, приказал всем оборонным структурам быть готовым к любым ответным мерам после ракетного обстрела со стороны Ливана, – сообщают израильские СМИ.

В распространенном заявлении Армии обороны Израиля ЦАХАЛ, в частности, говорится: «По завершении совещания министр дал указание оборонным структурам подготовить любые возможные ответы на недавние события перед обсуждением, которое состоится во время встречи военно-политического кабинета этим вечером».

В свою очередь, служба новостей телеканала «Кешет» сообщила, что заседание военно-политического кабинета назначено на 20:30, и оно будет проходить также на военной базе «Кирия» в Тель-Авиве. На заседании будут рассматриваться и другие вопросы, связанные с безопасностью Израиля.

Ранее канцелярия главы правительства сообщила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение о созыве узкого кабинета для оценки ситуации на севере страны. Израильские СМИ отмечают, что военно-политический кабинет Израиля не собирался более двух месяцев.

Ранее сегодня с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено 34 ракеты, 25 из которых удалось перехватить системе ПВО. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили: «25 ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны. Пять ракет упали на территории Израиля».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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